В декабре 2026 года и в январе 2027 в столице Забайкальского края состоится автобусная экскурсию «Чита новогодняя» (6+), сообщили в МАКС-канале мэрии.

«Мероприятие проведут гиды Забайкальского краевого краеведческого музея и расскажут, как появился самый любимый зимний праздник, – рассказали в администрации Читы. – В центре планируется остановка с новогодней викториной и небольшими призами».

Познавательная поездка пройдет от площади Ленина до драматического театра и ёлки у торгового центра на Шилова, 100. За два часа участники экскурсии узнают, как встречали Новый год в XIX-XX веках, где в купеческих кварталах и деревянных домиках проводились маскарады, и как праздник выглядел в советской Чите.