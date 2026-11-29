В Забайкалье губернатор Александр Осипов поздравил женщин с Днём матери, сообщил он сам в своем официальном МАКС-канале.

Руководитель региона вручил награды мамам, чьи дети спасают жизни, помогают односельчанам, добиваются успехов в учёбе и спорте.

«Мама – первый человек, который встречает нас в жизни, и главный, рядом с которым мы остаёмся навсегда. Её любовь не зависит от обстоятельств, а поддержка не знает границ», – отметил губернатор в поздравлении.

Осипов поблагодарил матерей за труд, мудрость и терпение