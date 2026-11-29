29 ноября губернатор Забайкалья Александр Осипов проведет восьмой по счету «Прямой разговор» (18+), сообщили в МАКС-канале регионального правительства.

В 18.00 в новой студии спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в Чите начнется открытый эфир, в ходе которого руководитель региона даст ответы на вопросы жителей.

Ведущей программы станет Екатерина Андреева. Трансляцию покажут по телеканалам «Россия-24», РТК «Забайкалье», «Известия.Чита» и «Буряад ТВ», а также на страницах правительства Забайкалья в соцсетях.

«Вопросы принимаются до и во время эфира по четырём каналам. Это горячая линия 122, «Госуслуги. Решаем вместе», бот @gubernatorzabkr_bot в мессенджере MAX и платформа «Голос Забайкальца», – отметили в правительстве Забайкалья.