Депутаты предложили по истечении определённого срока передавать квартиры, используемые для льготной аренды, в собственность Забайкальского края, об этом стало известно 24 ноября во время заседания президиума фракции «Единой России» регионального Заксобрания.



Известно, что компания ДОМ.РФ владеет указанными квартирами. Организация передает построенное жилье в аренду Забайкалью. Агентство территориального развития сдаёт квартиры гражданам в субарeнду.



Однако депутаты решили, что стоит рассмотреть возможность передачи такого жилья в собственность региона через некоторое время. Этом поможет в формировании маневренного жилья, которого сейчас почти нет в округах.