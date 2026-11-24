Молодые люди в возрасте до 35 лет чаще всего становятся арендаторами квартир по льготной программе, сообщил корреспондент chita.aif.ru с заседания президиума фракции «Единой России» Заксобрания Забайкалья.

Согласно федеральным правилам, в первую очередь на льготную аренду жилья могут претендовать многодетные ветераны СВО и ветераны-инвалиды, работники оборонно-промышленного комплекса, у которых нет своего жилья. Распространяется мера поддержки также на специалистов, переехавших из других регионов в Забайкалье, и на молодёжь до 35 лет.

Власти Забайкалья добавили категорию специалистов старше 35 лет, которые работают в государственных органах и социально значимых сферах.

В Читее из 1009 заселённых арендных квартир 64% жильцов составляют граждане до 35 лет, в 29% случаях арендаторы — это сотрудники от 35 лет. На участников СВО приходится 4% квартир.

Среди молодых нанимателей жилья 33% не работают в социальной сфере, 23% относятся к сфере здравоохранения. На работников образования, спорта, ЖКХ и культуры, таможенных органов, пограничной службы и полиции приходится по 18,6%.

Каждые 11 месяцев договоры льготной аренды пересматривают согласно условиям предоставления жилья. Например, практически для всех специалистов старше 35 лет обязателен трудовой стаж более 5 лет.