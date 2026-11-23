Жители Забайкалья рассказали «Забайкальскому рабочему», что хотели бы получить в подарок на Новый год от тёщи или тестя.

Александр 39 лет из Читы работает на стройке, уже пять лет он зять в большой семье. Для него главное — не вещи, а атмосфера дома. Он бы хотел, чтобы тёща не вздыхала при виде его рабочих ботинок у двери.

«А если говорить про материальный подарок, то пусть это будет что-то, что облегчит мою рабочую рутину. Хороший термос, к примеру. Зимой на объекте некогда бегать за чаем. Или утеплённые, нескользящие перчатки. Пальцы не будут мёрзнуть, и инструмент не выпадет. Вот это я точно буду использовать каждый день», — считает читинец.

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Игорю 43 года, он тоже живёт в Чите, а работает на ЗабЖД. В свободное время занимается с машиной, поэтому в подарок хотел бы получить инструменты, на которые самому жалко выделить деньги: например, динамометрический ключ или гайковёрт на аккумуляторе. Подойдёт также органайзер для инструментов.

«Если совсем не знаете, что выбрать, подарите сертификат в строительный или автомагазин. Я сам возьму то, что сейчас нужно, и буду пользоваться, а не хранить в кладовке», — поделился Игорь.

Дмитрию 36 лет, он из Нерчинска и работает вахтами в другом регионе. Для него лучший подарок связан с домашним комфортом.

«Я бы обрадовался любому подарку от тёщи или тестя. А если серьёзно, с конкретикой, то мечтаю о беспроводной зарядке. У меня постоянно путаница из проводов, а так положил телефон — и всё. Ещё хороший вариант — беспроводные наушники: люблю слушать музыку, когда чем-то занимаюсь по хозяйству. Или качественный термопот, чтобы вода всегда была горячей, и не надо было каждый раз включать чайник. Из „крупного“ — не отказался бы от сертификата в магазин электроники. В общем, главное, чтобы подарок был не ради галочки, а с пониманием, чем я живу», — рассказал Дмитрий.

Ивану 41 год, он живёт в Смоленке, работает в магазине автозапчастей, а в выходные ездит на рыбалку. Его «стаж» как зятя — 10 лет. Иван предпочитает получить в подарок на Новый год вещи, связанные с его хобби.

«На Новый год я бы хотел получить палатку и хороший зимний костюм с мембраной, потому что на рыбалке главное — не замёрзнуть. Ещё термос на 1,5 литра, чтобы хватило на весь день. И компактный набор походной посуды, чтобы можно было быстро перекусить. А ещё прочный нож с чехлом. Он всегда пригодится», — уточнил Иван.