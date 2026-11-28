Приговор вынесли отцу и двоим сыновьям, которые напали на заместителя директора Сохондинского заповедника по нацпарку «Кодар», сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

В середине мая 2025 года во время режима чрезвычайной ситуации в Забайкалье работники национального парка обнаружили нарушителей закона возле озера Большое Леприндо. Инспектор потребовал предъявить документы, чтобы составить административный протокол. Это не понравилось мужчинам, они отказались и попытались скрыться.

Отец семейства направил автомобиль УАЗ на заместителя директора заповедника, один из сыновей толкнул потерпевшего, повалил на землю и держал, угрожая. Инспектор снимал происходящее на мобильный телефон, тогда второй сын нарушителя хватил сотрудника за шею, повалил и, придавливая весом, требовал удалить запись.

Каларский районный суд приговорил отца к 3 годам колонии общего режима, одного из сыновей — к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения, второго — к 2 годам колонии-поселения. Наказание для старшего мужчины оказалось более суровым, так как он совершил преступление опасным для жизни и здоровья человека способом. Также с отца взыскали компенсацию морального вреда в пользу замдиректора заповедника — 30 тысяч рублей, а автомобиль УАЗ конфисковали в доход государства.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Каларского районного суда.