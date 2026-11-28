Семья из села Алтан Кыринского округа назвала дочь-первенца Мирославой — это имя означает «свет миру» или «славящая мир», сообщили в пресс-службе Департамента ЗАГС Забайкальского края.

На Руси такое имя давали девочкам, чтобы они росли в радости, мире и любви. Регистрацию рождения маленькой Мирославы провели в отделе ЗАГС Кыры.

Мать мирославы, Ксения, получит за рождение первого ребёнка единовременную выплату 28 773 рубля, а также материнский капитал — 728 921 рубль. В Департаменте ЗАГС напомнили, что за второго ребёнка региональный маткапитал в Забайкалье составляет 288 972 рубля, а федеральный — 234 321 рубль.

В Забайкалье молодые родители в возрасте до 25 лет при рождении ребёнка после 1 июня 2026 года могут получить единовременную субсидию на жильё, которая составляет до 1,6 млн рублей. На эти средства можно внести первоначальный взнос по ипотеке, погасить жилищный кредит или купить жильё.