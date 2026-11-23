Кожа рук поздней осенью и зимой требует особого внимания, чтобы не допустить сухости, сообщил «МК в Чите» со ссылкой на дерматолога Татьяну Константинову.

Предотвратить потерю влаги кожей помогают перчатки, их обязательно нужно носить в холодное время. Кроме того, зимой не обойтись без крема для рук, причём необходимо выбирать средства, содержащие эмоленты.

«Простой крем из масс-маркета создаёт плёнку на поверхности кожи, в то время как эмоленты восстанавливают её повреждённый липидный барьер и препятствуют потере влаги. Желательно в зимний период использовать их чаще. Если есть проблемы с кожей, — экзема — то, в идеале, после каждого мытья рук», — рассказала врач.

Также существуют специальные кремы для зимнего ухода — колд-кремы с более плотной текстурой, создающие барьер для ветра и холода.

Татьяна Константинова остановилась и на средствах для мытья рук зимой: они должны быть мягкими и щадящими. Подойдёт детское мыло, так как агрессивное очищение вымывает липиды из кожи.