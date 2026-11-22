Фестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях» (6+) получил высшую награду Russian Event Awards 2026 в Ярославле, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов в своем официальном МАКС-канале.

«Этот проект знакомит с традициями бурятской кухни и культурой Агинской степи, сохраняет наследие и привлекает туристов», – прокомментировал руководитель региона.

Также Забайкальский край взял еще две награды премии. Третье место занял фестиваль казачества «Рождение Гурана» (6+) из Дульдургинского округа в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

Специальный диплом «За развитие территории» забрал проект «Алтан Бүлэ» (6+) из Могойтуйского округа в номинации «Лучшее этнокультурное событие».