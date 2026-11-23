После прокурорской проверки публикаций о проблемах с горячей водой в Атамановке ресурсник сделал перерасчет потребителям на 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Установлено, что прокуратура Читинского района провела проверку информации о жалобах жителей поселка Атамановка на проблемы с горячим водоснабжением в конце сентября.

С привлечением краевой Государственной жилищной инспекции выявлено несоответствие температуры воды установленным требованиям. В в многоквартирных домах на улице Заводской она была от +14,4 до +21,4 градусов при нормативе не ниже +60 градусов.

По представлениям прокуратуры ресурсоснабжающая организация ООО «Энергия Чита» привела параметры горячей воды в соответствие с нормативами. За период с мая по сентябрь потребителям сделан перерасчет платы за некачественные коммунальные услуги на 2,7 млн рублей.



Также в отношении главы компании возбуждено дело об административном правонарушении.