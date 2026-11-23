Жителя города Братска приговорили к колонии за диверсию – он поджег вышку связи, сообщили в издании «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.



«В суде доказали: мужчине в интернет-мессенджере прeдложили за вознаграждение поджечь базовую станцию операторa связи. Он сoгласился. Переодевшись в спецодежду, подсудимый пришeл к вышке и устроил поджог. Ущeрб составил более 550 тысяч рублeй», — говорится в сообщении.



Противоправную деятельность злоумышленника пресекли полицейские, а также представители ФСБ и Росгвардии.



Иркутский областной суд назначил 22-летнему жителю Братска 13 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима.