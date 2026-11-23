Инвестиционный проект по переработке шин обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Забайкалья Александра Осипова — планируется, что мощность завода достигнет 4,3 тысячи тонн в год, сообщили в пресс-службе Минплана региона.

Министр по планированию и развитию Забайкалья Виталий Эксузян подчеркнул, что запуск нового производства позволит привлечь 40,2 млн рублей инвестиций и создать новые рабочие места. По словам министра, процесс переработки шин предполагает полный цикл от приёма сырья до выпуска резиновой крошки и изделий из вторичной резины. Потребителями продукции завода станут предприятия и организации различных сфер в Забайкалье, в том числе благоустройство.