Житель Шилки лишился электровелосипеда за повторное пьяное вождение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Выяснилось, что 7 августа 2025-го мужчина был в селе Кибасово у своего друга, с которым они распили 1,5 литра водки. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и был лишен за это водительских прав. Несмотря на это, он сел за руль своего электровелосипеда и поехал домой.

Сотрудники ГАИ остановили водителя на улице Пролетарской и зафиксировали у него состояние опьянения в 1,390 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает предельно допустимую норму в 0,16 мг/л.

Забайкалец объяснил, что сел за руль, так как не почувствовал опьянения.

Шилкинский районный суд назначил 37-летнему мужчине 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2,5 года.



Средство индивидуальной мобильности конфисковано в доход государства, так как использовался совершении преступления. Приговор вступил в законную силу.