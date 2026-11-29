С декабря по февраль в Забайкальском крае по нормативной документации необходимо использовать зимние шины на транспортных средствах, сообщили в МАКС-канале регионального минтранса.

За нарушение этого требования предусматривается административная ответственность и штраф.

«Летняя резина «дубеет» на морозе, теряет сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также риск дорожно-транспортных происшествий», – напомнили в министерстве транспорта Забайкальского края.

Там отметили: нужно не только установить зимние либо соответствующие нормативам всесезонные шины, но и проверить глубину протектора, и соблюдать осторожность на автотрассах.