Квалификационные требования к стажу при приеме на муниципальную службу изменя в Забайкальском крае, об этом стало известно 25 ноября во время очередной сессии регионального Законодательного Собрания.

Теперь для замещения высших должностей нужно не менее двух лет работы на муниципальной службе либо стажа по специальности. Для замещения главных должностей потребуется не менее года.

Отмечено, что люди с красными дипломами смогут замещать высшие муниципальные должности при наличии стажа не менее одного года.