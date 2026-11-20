10 км самой протяженной трассы региона обновили благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Нерчинском округе, сообщили в канале Минтранса Забайкалья в Макс.



Отмечено, в эксплуатацию введен участок трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи (179–189 км) около города Нерчинска.

За время ремонта восстановлено земляное полотно, отремонтированы водопропускные трубы, обновлено покрытие на всем протяжении, аа также установлены дорожные знаки и сделана разметка.



Кроме того, в сентябре также обновлены еще 10 км на границе Сретенского и Нерчинского округов (189–199 км).



Известно, что трасса входит в опорную сеть дорог страны, так как связывает Читу и Забайкальск с удаленными районами, обеспечивает доставку грузов, а также выход к госгранице и работу соцслужб.