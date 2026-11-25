Полицейские выявили троих мужчин, причастных в незаконной рубке леса в Газимуро-Заводском лесничестве, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Во время плановой проверки лесосек в 12 км от села Трубачево обнаружены три участка незаконной вырубки. Злоумышленники спилили 270 деревьев разных пород. Ущерб лесному фонду достиг 4 млн рублей.



Предварительно установлено, что с февраля по март 2026 года трое жителей села Трубачево действовали независимо друг от друга на разных участках леса. Без разрешительных документов подозреваемые заготавливали древесину на дрова для личных нужд и вывозили ее на собственной машине.



Во время обысков по местам их жительства полицейские изъяли три трактора «МТЗ», грузовики «ГАЗ» и «ЗИЛ», а также бензопилы. Кроме того, на территории дома одного из фигурантов оперативники обнаружили пилораму и заготовленный пиломaтериал.



Возбуждены три уголовных дела.