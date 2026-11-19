Мария Шестопалова проводит тренировки для детей с инвалидностью и ОВЗ в селе Смоленка, о своей деятельности она рассказала chita.aif.ru.

Мария Шестопалова начала тренировать ребят в 2014 году, а через два года на соревнования вышел её первый воспитанник. Важной датой для тренера и её воспитанников стало 22 марта 2025 года, когда на чемпионате и первенстве Забайкальского края по грэпплингу на ковёр вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня Мария Шестопалова занимается с детьми с аутизмом и ДЦП. Тренировки помогают им развивать двигательные навыки и уверенность в себе, однако не заменяют медицинскую помощь и реабилитацию, назначенную специалистами.

На сегодняшний день она — единственный в Забайкальском крае тренер, который систематически ведёт эту работу.