Администрация Нерчинского округа по иску надзорного ведомства отремонтировала тепловые сети в окружном центре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Выяснилось, что тепловые сети на улице Дорожной в Нерчинске были в ненадлежащем состоянии. Там были протечки и коррозионные свищи, а также отсутствовала изоляция на трубах.

Несмотря на ветхое состояние теплотрассы и внесенное ранее прокуратурой представление, администрация муниципалитета не принимала мер к ремонту.

Нерчинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Во исполнение решения суда администрацией округа проведен ремонт на общую сумму 1,2 млн рублей с заменой участка труб на указанном адресе.