Обращение, отправленное на «Прямой разговор» с губернатором Александром Осиповым, помогло жительнице Читы решить проблему с отоплением ещё до эфира, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Забайкальского края.

Гражданка жаловалась на параметры отопления в доме № 12 в мкр. Северный. Специалисты Госжилинспекции проработали вопрос с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией. По требованию инспекции компания-ресурсник повысила температуру теплоносителя, поступающего в дом.

В Госжилинспекции отметили, что температуру в жилом доме восстановили в соответствии с ГОСТ.

Напомним, «Прямой разговор» с губернатором Забайкалья состоится 29 ноября 2026 года в 18:00.