Плановые отключения света пройдут 28 ноября на четырех улицах Железнодорожного района Читы, сообщили в пресс-службе «Читаэнерго».

С 13:00 до 18:00 света не будет на улицах Георгия Костина, Мысовская, Техническая и Железнодорожная.