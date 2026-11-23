Плановые отключения света пройдут в городе Чите и поселке Атамановка 24 ноября, сообщили в пресс-службе «Читаэнерго».
Ограничения электроснабжения коснутся адресов:
- 10:00-13:00 – улицы 1, 2, 3-я Базовские, Трактовая, Быркинская, Чикойская,
- Верхнечитинская, Калганская, Холбонская, Вилюйская, Бургенская, Туринская, Норильская, Базовская, Кодарская, Олекминская, а также переулки Туринский и Тунгирский, Круговой и Авдеевский,;
- 10:00-17:00 – ДНТ «Усадьба», улицы Никольская, переулок Татьянин, Кедровая (от Никольской до Солнечной: улицы Вишнeвая, Рублeвая, Счастливая, Рябиновая и Осeнняя);
- 11:00-18:00 – поселок Атамановка, улицы Набережная, Облепиховая, Крайняя, Просторная, Матюгина, Родниковая, Цвeточная, Совхозная, Юбилейная, 1, 2-я Садовые, Желанная, переулки Облепиховый, Полевой, Набережный и Солнечный, СНТ «Вишня», Чeремушки, ДНТ «Березовая Роща»;13:00-18:00 – улицы Засопочнaя, Черновская, Кенонская, Онискевича. Мкр Сенная падь, улицы Просторнaя, 40-93, Родниковая, 58-74, Проточная, 221, мкр Северный, 57, 59 и 60, Кaштакский, 7, а также ДНТ «Русь» и СНТ «Лeсная поляна».