Плановое отключение электроэнергии пройдёт 21 ноября 2026 года в мкр. Майский Черновского района, в ряде домов Заингоды и селе Жипковщина Читинского округа, сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» — «Читаэнерго».

Ограничение электроснабжения связано с плановыми ремонтами. График могут скорректировать, если будет плохая погода или обнаружатся дефекты на оборудовании.

21 ноября

С 10:00 до 17:00 обесточат мкр. Майский.

С 11:00 до 18:00 без света останется село Жипковщина, а именно улицы Школьная и Широкая.

С 13:00 до 18:00 отключат улицы Енисейская в домах №№ 1–49; Варшавская, дом № 11а; Новолуговая, дома №№ 55–59.

Номер горячей линии «Россети Сибирь»: 8 800 220 0 220, с мобильного телефона: 220.