Жителя Сретенска приговорили к колонии за нападение на полицейских – правоохранители приехали на вызов, когда мужчина устроил ссору дома у бывшей жены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Установлено, что 17 июня пьяный мужчина устроил бытовую ссору по месту жительства экс-супруги, которая вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители потребовали от него прекратить действия, но житель Сретенска ударил одного сотрудника полиции, а другому угрожал применением насилия и публично оскорбил в присутствии других лиц.

Сретенский районный суд с учетом имеющегося криминального прошлого 40-летнего жителя Сретенска назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.