В нескольких округах Забайкальского края не могут оформить лесосеки вовремя, заявила одна из жительниц в ходе «Прямого разговора» с губернатором Александром Осиповым.

Руководитель региона поднял из зала вице-премьера Игоря Смирнова, курирующего это направление. Она сообщил о перераспределении сотрудников между наиболее загруженными лесничествами для сокращения сроков рассмотрения заявлений. Региональный минлес запустил горячую линию по обеспечению дровам по номеру телефона +7 (3022) 20-22-07.

Параллельно прорабатывается заготовка и доставка дров населению по цене ближе к их себестоимости. Один из вариантов – прямые договоры между «Забайкаллесхозом» и населением. В малолесных округах создаются склады древесины. Шесть уже работают в Красночикойском, Акшинском, Дульдургинском, Александро-Заводском, Хилокском и Карымском округах и снабжают жителей 14 округов.

Осипов подчеркнул: уголь должен оставаться доступным – прежде всего там, где с дровами есть сложности.

«Площади лесного фонда сократились из-за многолетних пожаров и контрабандной заготовки. У многих людей возникли закономерные вопросы. Нужно оперативно перестраиваться и переходить к новым решениям», – заявил губернатор.