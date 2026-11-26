Более 40% россиян не планируют менять привычки в накоплениях и расходах в 2027 году, ещё 38% намерены больше откладывать и меньше тратить. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ, проведённого в ноябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в крупных городах, перед 17-м Инвестиционным форумом ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!».



Согласно исследованию, каждый третий респондент собирается направлять на «финансовую подушку» от 10 до 20% доходов, каждый четвёртый — 5–9%. До трети поступлений намерены сберегать ещё 15% опрошенных, более трети — каждый десятый. При этом 10% отметили, что пока не удаётся формировать сбережения, а 5% планируют сберегать меньше и тратить больше.



Среди наиболее перспективных инструментов россияне назвали накопительные счета (41%) и вклады (40%). В первую пятёрку также вошли недвижимость (24%), наличные (20%) и золото в слитках, монетах и на обезличенных металлических счетах (15%). Вторую пятёрку составили ПДС, ИИС и акции российских компаний — по 11%, облигации российских компаний — 10%, валюта и валютные вклады, а также накопительное и инвестиционное страхование жизни — по 6%.



Инвестициями на фондовом рынке занимается 41% опрошенных. Большинство из них в следующем году планируют либо сохранить текущий объём инвестиций (20%), либо увеличить его (14%). Ещё четверть респондентов собираются начать инвестировать в 2027 году.



Россияне заранее планируют и крупные траты. В топ планируемых больших расходов на следующий год вошли путешествия (40%), ремонт (38%), покупка бытовой техники (33%) и мебели (27%), а также лечение (27%). Каждый четвёртый указал расходы на автомобиль, квартиру или дом. Также россияне собираются тратить на образование — своё или детей (13%), покупку загородного участка или дачи (10%) и торжественные мероприятия, включая свадьбы и юбилеи.



Большинство опрошенных планируют финансировать крупные покупки за счёт накоплений (61%) и зарплаты (52%). Часть респондентов рассчитывает на рассрочку (20%), помощь родственников (17%) или кредит (16%).