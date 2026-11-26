Прокуратура Ингодинского района Читы проверит публикации о жалобах жителей дома на Ленина, 25 о затоплении подвала канализацией, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Представители прокуратуры оценят соблюдение управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями требований законодательства о ЖКХ по содержанию общедомового имущества и сетей водоотведения, а также по своевременности отработки сигналов об аварии.

По выявленным нарушениям примутся меры для устранения и привлечения виновных к ответственности.