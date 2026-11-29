В Забайкалье назвали общей победой итоги кампании по ограничению продажи алкогольных напитков, сообщил губернатор Александр Осипов в ходе «Прямого разговора». После бурных дискуссий положительный эффект признали даже те, кто сомневался в нём изначально.

Доказательство тому – предпринимательская статистика. Забайкальский край занимает первое место на Дальнем Востоке по приросту продукции малого и среднего бизнеса. Показатели здесь значительно превышают средние и по Российской Федерации, и по Дальневосточному федеральному округу. До ограничений Забайкалье опережало ДФО на 30-40%, РФ – на 50-60%. В этом году рост объёмов МСП идёт с трёхкратным превышением российского уровня и двукратным – уровня ДФО.

Осипов связал эту динамику с закрытием почти 500 «наливаек» и прочих злачных мест. Решение опиралось на опыт других регионов: после отказа от алкогольной зависимости творческая, трудовая и предпринимательская энергия людей растёт кардинально.

Сдвиг по потреблению измеряется в литрах и позициях рейтинга. Два-три года назад край занимал 83-84-ое место из 85 – то есть был по употреблению фактически в первой тройке. Затем поднялся на 62-65-ое места, по итогам этого года уходит на 50-е. Потребление снизилось более чем на 2 литра на человека.

«За ограничениями стояли не расчёты, а обращения жителей, – заявил губернатор. – Огромное количество людей просило помощи в борьбе с «этой гадостью». Зависимые мужчины говорили, что не могут избавиться «от зеленого змия» самостоятельно»

Меры поддержки и лечение разнообразили, но проблему не решали. На серьёзные ограничения долго не решались. Но, в конце концов, решились. Александр Осипов поблагодарил всех причастных к этому процессу.