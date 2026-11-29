Системное развитие Забайкальского края не прервалось ни тяжёлыми условиями пятого года специальной военной операции, ни природными катаклизмами, ни внешним давлением, заявил губернатор Александр Осипов ходе «Прямого разговора» (18+).

На мероприятии присутствуют представители муниципальных образований, органов исполнительной власти, традиционных конфессий, участники и ветераны СВО и их семьи. Журналисты и учащиеся. На связи – все округа.

«Главный результат – непрерывность движения – инвестиции, строительство, запуск новых предприятий, создание рабочих мест в шаговой доступности от населённых пунктов, – отметил он. – Меняется инфраструктура, включая дороги, электросети, интернет и мобильная связь приходят в сёла, социальная сфера приводится в порядок, благоустраиваются города, дворы и улицы».

Отдельно Александр Осипов остановился на том, что краю пришлось прожить за год – острые климатические, экономические и технологические ситуации, а также перестройку системы снабжения топливом. Её, по словам губернатора Забайкалья, удалось изменить при личном участии президента России Владимира Путин, что позволило решить проблему максимально быстро. Готовность справляться с такими вызовами он назвал постоянным свойством каждого жителя и всей власти.

Итогом год – и поведение людей: на фронте, при ликвидации чрезвычайных природных ситуаций, в борьбе с медведями и в любой другой обстановке забайкальцы показывают себя наилучшим образом.

К началу эфира в Центр управления регионом, куда стекались обращения к прямому разговору, поступило 1966 сообщений: Чита – 815 обращений, Читинский округ – 203, Краснокаменский – 59, далее – Борзинский и Шилкинский. Главная тема – ЖКХ (393 обращения), дорожное хозяйство (179), соцобслуживание и защита (147), образование и благоустройство.

Уличные опросы в столице Забайкалья дали тот же набор – состояние дорог, доступность медпомощи, цены на жилье, дефицит бюджетных и целевых мест в образовательных учреждениях, благоустройство территорий.

В мероприятии участвуют ученица десятого класса Виктория Федореева и студент ЗабГУ Георгий Сухинин – для них это первый большой эфир.