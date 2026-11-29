Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал на «Прямом разговоре» о ситуации, сложившейся с вывозом твердых коммунальных отходов.

По его словам, мусорная реформа, запущенная в 2019 году, застала Забайкальский край без подготовленных объектов. В регионе не было необходимой инфраструктуры и оформленных полигонов – только неоформленные свалки при муниципальных образованиях.

Всё пришлось выстраивать с нуля, включая поиск регионального оператора по обращению с ТКО. Им стал «Олерон плюс». Организацию поддерживал субсидиями, помощью в закупке техники, контролем графиков и работой с полигонами.

Спустя годы результат оказался обратным. Компания не ориентировалась на добросовестную работу и относилась к своим обязанностям спустя рукава. Жалобы жителей на не вывезенный мусора, сорванные графики и невыполненные договоры на дополнительный вывоз копились и оказались самыми массовыми среди всех обращений к региональной власти.

В 2025 году Осипов публично предупредил: если подход не изменится, терпение иссякнет. Переход к другому оператору был сложным решением. Тех, кто желал занять эту нишу и зайти в край с людьми, техникой и деньгами, не находилось. Правительство, несколько министерств и учреждений работали фактически за регоператора. В январе 2025 года власти подали иски, а 5 ноября суд рассмотрел требования и расторг соглашение с «Олерон плюс».

На освободившееся место потребовались сотни единиц транспорта и работников. Полигоны, которые не обслуживались по факту, у оператора забрали. Сейчас их оформляют и приводят в порядок. Работу начал временный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – «Забайкальский краевой экологический центр», у которого есть все лицензии. Потенциальных перевозчиков определили во всех муниципалитетах.

«В ближайшее время пройдёт конкурс. Постараемся привести на него все организации. Если профессиональной структуры с опытом, людьми и деньгами не появится, работу будет выполнять региональное государственное учреждение», – пояснил губернатор Забайкалья.

На старте перехода навалы мусора возросли: из примерно 2700 контейнерных площадок почти на 1160 образовались увеличенные навалы. Сегодня эти свалки разгребли. Задача следующего этапа – сделать так, чтобы мусор не копился рядом с площадками, они не зарастали отходами, и контейнеры не переполнялись.

Пока вывоз обеспечивают 50 мусоровозов и ещё 40 машин. Требуется еще около 100 мусоровозов. В ближайшее время придут 30 машин, позже добавится ещё — до полного графика. Чтобы справляться уменьшенным парком, технику решили перевести на круглосуточный режим. За счёт этого, по оценке губернатора, нормальную ликвидацию ТКО обеспечат.