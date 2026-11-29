В столице Забайкалья мать погибшего участника специальной военной операции рассказала об отсутствии отопления в ее квартире на улице Тобольская – жалоба прозвучала в ходе «Прямого разговора» (18+). Проблема не решалась длительное время.

«Извиняюсь за то, что у вас нет тепла. В ближайшее время мы решим этот вопрос», – сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Ситуацию поставили на личный контроль мэра Читы Инны Щегловой, а также первого заместителя министра ЖКХ края и Госжилинспекции. Руководитель региона поручил подключить к делу краевые и городские службы. «Поможем, чтобы температурные режимы соблюдались, – добавил он.