С начала 2026 года читинские таможенники оформили почти семь тысяч тонн товаров для новогодних и рождественских праздников – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ввоза вырос на 33%, сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечено, рост поставок новогодней атрибутики наблюдается с сентября. Почти все такие товары поступают в Забайкалье через таможенные посты МАПП Забайкальск и ЖДПП Забайкальск Читинской таможни.



На ЖДПП Забайкальск оформлены более 1,7 тысяч тонн новогодних товаров стоимостью более 286 млн рублей. Чаще всего это гирлянды, а также новогодний текстиль и сувениры.



Через МАПП Забайкальск с начала года ввезены более 5 тысяч тонн декоративной новогодней продукции. Показатель составляет на 61% больше, чем в прошлом году. Среди товаров находятся стеклянные игрушки, косметика, свечи, украшения и другая атрибутика к празднику. Стоимость составила более 2,6 млрд рублей.