В Забайкальском крае местных жителей предупредили об опасности листериоза, сообщили в МАКС-канале Управления Роспотребнадзора.

Эта бактериальная инфекция регистрируется во всех странах мира. И, хотя человеческие организм имеет низкую восприимчивость к ней, само заболевание грозит тяжелыми формами поражения нервной системы.

«Вакцина для людей отсутствует. Единичные случаи их заражения фиксировались в нашем регионе в 2019 году. А с 2021 по 2023 годы выявлялись очаги заболевания среди животных», – пояснили в надзорном ведомстве.

Сегодня главный риск – готовые продукты пищевой промышленности. Бактерии выживают при низких температурах и размножаются даже в холодильнике.

Повышенную опасность представляют сыры из непастеризованного молока, мясные полуфабрикаты и копченая рыба, колбасные изделия и мясная нарезка в вакуумной упаковке.

Также инфекция передается через немытые овощи и фрукты, воду из водоемов, при контакте с больными животными и от матери к ребенку.

Симптомы отличаются по формам. При железистой отмечается ангина, увеличение лимфоузлов, гнойный конъюнктивит. При желудочно-кишечной – температура, тошнота, рвота, диарея, боли в животе.

При нервной форме наблюдается затяжная лихорадка, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, нарушение сознания. При септической – тоже лихорадка плюс боли в суставах, увеличение печени и селезенки, сыпь вокруг крупных суставов.

В Управлении Роспотребнадзор рекомендуют тщательно мыть продукты, проводить полную термообработку мяса и рыбы, соблюдать сроки годности и температуру при хранении продуктов питания. При работе с животными необходимо использовать маски, перчатки и уничтожать грызунов.