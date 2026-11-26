Сотрудники транспортной безопасности обнаружили нож у пассажира на вокзале станции Карымская, сообщили в канале Забайкальского ЛУ МВДТ.

Отмечено, что на входном контроле сотрудники транспортной безопасности с помощью интроскопа нашли нож в вещах 18-летнего жителя села Укырей Чернышевского округа. Опасный предмет изъяли транспортные полицейские и направили на экспертизу, чтобы выяснить, относится ли он к категории холодного оружия.

Сам юноша пояснил, что нашел нож на улице и оставил его себе для бытового использования. Проводится проверка.