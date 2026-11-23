Сотрудники полиции вместе с коллегами из Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого выявили незаконную продажу алкоголя в кафе на улице Комсомольской в Чите и несовершеннолетнюю посетительницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Во время проверены более 10 баров и магазинов города. Выявлены шесть административных правонарушений.



Так, в двух барах зарегистрирована продажа алкоголя в запрещенное время. В отношении предпринимателей составлены административные протоколы.



В кафе на улице Комсомольской установлен факт продажи крепкой алкогольной продукции без лицензии и сопроводительных дoкументов.



Из незаконного оборота изъято 15 литров спиртосодержащей жидкости на сумму более 35 тысяч рублей.



Кроме того, в кафе обнаружена несовершеннолетняя девушка. Сотрудники полиции установили, что в заведение ее пригласил знакомый. В отношении него составлен административный протокол за вовлечение несовершеннолетней в употребление алкоголя. В отношении родителей девушки возбуждено административное дело.