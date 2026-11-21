Порывистый ветер до 22 м/с и небольшой снег ожидаются 22 ноября в Забайкальском крае, сообщили на сайте Забгидрометцентра.

В крае ночью местами небольшой снег, по западным и северным районам до умеренного, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с в отдельных районах 8-13 м/с, по южной половине региона с порывами до 15-18 м/с, днем 7-12 м/с, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -9 -14, местами -19 -24, днем -3 -8, местами -8 -13.

В Чите небольшой снег. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Столбик термометра достигнет ночью -9 -11, днем до -5 -7 градусов.