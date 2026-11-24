Понижение температуры воздуха до - 33 градусов и небольшой снег ожидаются 25 ноября в Забайкальском крае, сообщили на сайте Забгидрометцентра.

В крае местами небольшой снег, ночью по восточной половине региона до умеренного. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8 -13, местами -18 -23, по северной половине Забайкалья до -28 -33, днем -0 -5, местами -5 -10, по северной половине края -15 -20.

В Чите ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Столбик термометра достигнет ночью -8 -10, днем -1 -3 градусов.