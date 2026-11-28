Ночью 29 ноября не будет существенных осадков, днём в Чите и по Забайкалью пройдёт небольшой или умеренный снег, температура в столице региона днём составит до минус 9 градусов, сообщили в Забгидрометцентре.

Ночью в Чите ветер северо-восточный 3–8 м/с, температура минус 14–16 градусов. Днём будет 7–9 градусов мороза.

По Забайкалью ночью ветер северо-восточный 3–8 м/с, температура минус 17–22 градуса, местами до минус 27–32 градусов, на юге региона минус 12–17 градусов. Днём ветер в отдельных районах 8–13 м/с, температура минус 5–10 градусов, местами минус 14–19 градусов.