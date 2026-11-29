В Забайкальском крае в студии «Прямого разговора» (18+) с губернатором Александром Осиповым почётные места заняли участники и ветераны специальной военной операции. Их представил заместитель министра социальной и демографической политики региона Андрей Бурмистров – тоже ветеран операции. Среди гостей находится Герой России, многодетный отец Эльдар Куконбеков.

Восстановить утраченную награду погибшего сослуживца и передать ее супруге обратились боевые товарищи бойца. «Свяжемся с родными и передадим», – пообещал Осипов. Память погибших участников СВО зал почтил минутой молчания.

С передовой в эфир к руководителю региона вышел военнослужащий из Агинского и попросил отремонтировать улицу Цыбикова – одну из центральных в посёлке. Она носит имя бурятского учёного, путешественника и востоковеда Гомбожаба Цыбикова. Губернатор поприветствовал бойца на бурятском языке: «Амар мэндэ, Батоха!» – и пообещал, что ремонт проведут в рамках субсидии территориальному дорожному фонду.

С экрана прозвучали и бытовые просьбы бойцов: «Мама просит помощи расколоть дрова», «Жена жалуется, что в квартире холодно», «Дома остался отец-пенсионер». Александр Осипов подчеркнул: «Каждый вопрос можно решить» – и адресовал наказ руководителям: люди, которые сейчас защищают край, не должны оставаться без поддержки.

Ещё одно подключение прошло с военнослужащими 29-й гвардейской общевойсковой армии. Замкомандующего Вячеслав Шайдаров отметил: в полевом клубе за полчаса до эфира личному составу вручили награды губернатора Забайкалья. Осипов обратился к воинам-забайкальцам и сказал: «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете».

Он подчеркнул, что край живёт напряжённо в ожидании новостей с фронта – и не только те, у кого родные ушли на задание. В поддержке участвуют все – от мала до велика. Ведущая Екатерина Андреева добавила: о подвигах забайкальцев вся страна узнаёт из федеральных новостей и сводок Минобороны.