Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» впервые состоится панельная сессия, посвящённая реализации наиболее значимых арктических проектов - «Северный поворот: как Арктика меняет место России в мировой экономике».



Среди приглашенных спикеров и гостей сессии: Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, Председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, губернаторы арктических регионов, руководители профильных органов власти и представители крупного бизнеса. Модератором дискуссии выступит Партнер, руководитель практики бизнес-консультирования «Технологии Доверия» Михаил Баженов.



Участники сессии обсудят необходимые условия для реализации проектов в Арктической зоне России: согласованность действий государства и бизнеса, в том числе в части предоставления мер государственной поддержки, комплексное развитие производств и обеспечивающей инфраструктуры, повышение качества жизни населения арктических регионов. Особое внимание будет уделено привлечению долгосрочного заемного финансирования и частных инвестиций, использованию механизмов государственно-частного партнёрства для формирования устойчивой экономики арктических проектов.