Мошенники предлагают «бронь» на свадьбу за деньги в Забайкалье, сообщил Оперштаб в своём Макс-канале.

Злоумышленники звонят или пишут сообщения в мессенджерах, представляются сотрудниками ЗАГС и предлагают «забронировать» дату и время регистрации брака на 2027 год за отдельную плату.

При согласии пара получает ссылку для перевода денег, а после оплаты — якобы подтверждение брони. Однако бронирование не происходит, и мошенники перестают выходить на связь.

Жителей края предупреждают: настоящие сотрудники ЗАГС не обзванивают граждан с предложениями забронировать дату и не принимают оплату через ссылки из мессенджеров.



Бронирование даты, времени и места для регистрации брака проводится только через официальные государственные порталы или при личном обращении в ЗАГС.