В ночное время 30 ноября по южной и северной половине Забайкальского края пройдет небольшой, местами умеренный снег, сообщили на официальном сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Северо-западный ветер достигнет 4-9 метров в секунду, в отдельных районах разгонится до 9-14, а по югу – до 15-20 метров в секунду. Ожидается позёмок.

Ночью температура воздуха составит от -11 до -16 градусов, местами – от -20 до -25, по северу – от -27 до -32, днем – от -5 до -10 градусов, локально – от -15 до -20.

«В Чите в ночное время выпадет небольшой снег, в дневное обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью – 4-9 метров в секунду, днём – 7-12 Температура, соответственно – от -11 до -13 градусов и от от -6 до -8», – отметили в Забайкальском гидрометцентре.