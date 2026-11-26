Новый маммограф установили в Приаргунской ЦРБ после обращения местной жительницы на «Прямой разговор» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым в 2025 году, сообщили в канале правительства региона в Макс.

Отмечено, что женщины пожаловались, что для прохождения маммографии они вынуждены были ездить в Читу либо в Краснокаменск. Тогда глава региона подтвердил, что покупка аппарата запланирована, но однако не были известны точные сроки. По поручению Александра Осипова в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» приобрели нужное оборудование.

ГТРК «Чита» в эфире показали новый кабинет, который начал работать в конце сентября. За два месяца обследование на аппарате прошли почти 350 пациенток. За это время было выявлено несколько случаев ранних стадий рака груди.

«Мы увеличивaeм потенциал уровня здоровья и мaксимально минимизируем риски развития патологических процeссов. Население Приаргунского округа чуть больше 14,5 тысячи. В том числe семь с половиной тысяч – это женскoe население», – уточнила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Якименко.

На покупку было направлено 4,5 млн рублей.

Напомним, «Прямой разговор» с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым состоится 29 ноября в 18:00.

Задать вопрос Александру Осипову можно заранее через:

горячую линию – 122;

платформу «Госуслуги. Решаем сами»;

мессенджер «Макс» – @gubernatorzabkr_bot;

платформу «Голос Забайкальца».