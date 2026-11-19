Снижение количества проверок бизнеса по ряду федеральных органов контроля отмечается в регионе по сравнению с 2025 годом, сообщили в Макс-канале Министерства экономического развития Забайкальского края.

На 138 проверок меньше провели Управление Роспотребнадзора, на 17 — Гострудинспекция, на 17 — Росприроднадзор, на 9 — Ростехнадзор.

«Прослеживается тенденция к переходу органов контроля края к цифровым способам контроля, что способствует снижению административной нагрузки на бизнес. Однако есть вопросы, в том числе на муниципальном уровне, которые включаются в повестку региональной рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в регионе», — отмечается в сообщении.