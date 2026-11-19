Эксперт по информационной безопасности из Читы Юрий Смирнов объяснил нашим коллегам из издания «Забайкальский рабочий», почему телефон даже при полной зарядке выключается на морозе.

Причиной внезапного выключения специалист назвал замедление действия электронов внутри аккумулятора из-за низкой температуры.

По словам эксперта, не стоит подключать замёрзший смартфон к зарядке, потому что это может быть не только бесполезно, но и опасно.

«Аккумулятор в охлаждённом состоянии не способен корректно принимать заряд: это может как сократить срок службы батареи, так и вывести её из строя. Первое, что нужно сделать, — дать телефону спокойно полежать в тепле, чтобы температура устройства выровнялась естественным образом» — рассказал Юрий Смирнов.

Также, по оценке специалиста, полную защиту от холода не гарантируют утеплённые чехлы — со своей задачей они справляются лишь частично.

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