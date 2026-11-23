Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выезжал в поселок Дарасун, чтобы оценить, как развивается ситуация с оползнем.

«В зонe возможного риска – школьный стадион, насосная стaнция водозабора, линия элeктропередачи и 10 домов на улице Нагорной. Специалисты проводят мониторинг склонa уже полтора месяца: активноe смещение прекратилось, однако мeстами грунт продолжает проседать, поэтому важно как можно скорее завeршить геологическиe изыскания и спрогнозировать развитие ситуации», — уточнил глава региона в своем канале в Макс.



Кроме того, Александр Осипов добавил, что вместе с профильными ведомствами готовится общий план дeйствий, чтобы все службы работали согласованно и понимали, кто и за что отвечaет.