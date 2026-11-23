Уголовное дело возбуждено в отношении юного жителя Читы, который устроил «дрифт» на иномарке в центре города, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Отмечено, что в конце октября в рамках операции «Стоп-контроль» наряд ДПС заметил автомобиль, за рулем которого 19-летний водитель без прав выполнял опасные маневры на центральных улицах Читы. Он не подчинился законным требованиям полицейских об остановке, его задержали после погони. В отношении него составлены девять протоколов об административных правонарушениях.

В отношении читинца 2007 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Максимальное наказание, которое ему грозит, лишение свободы до 2 лет.