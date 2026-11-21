Правоохранители задержали мужчину за дебош в жилом доме в Краснокаменске, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



Во время патрулирования группа задержания вневедомственной охраны получила сообщение о том, что неизвестный пытается проникнуть в одну из квартир жилого дома.

На месте оказалось, к 30‑летней жительнице дома пытался проникнуть ее бывший муж. Мужчина сломал входную дверь. Злоумышленник заметил росгвардейцев и попытался скрыться, однако был задержан. Мужчину передали в полицию для дальнейшего разбирательства.