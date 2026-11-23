Надзорное ведомство инициировало уголовное преследование по признакам мошенничества в деятельности автошколы «АБВ» – бывшие ученики жаловались на нарушение своих прав, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края в Макс.

Прокуратура Центрального района г. Читы провела проверку по 32 обращениям бывших учеников автошколы «АБВ» о нарушении их прав.



Установлено, что 27 января экзаменационный отдел Госавтоинспекции краевого УМВД вынес решение о прекращении деятельности указанной автошколы, которая также носит название частное профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский центр высшего водительского мастерства». Это случилось из-за изменения местонахождения автошколы, несоответствие организационно-педагогических, кадровых и материально-технических условий реализации программ профессионального обучения требованиям примерных прогрaмм.



Также известно, что в феврале директора привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ («Оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники»), ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ («Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя») и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ («Осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»). Общая сумма штрафов достигла 30 тысяч рублей.



Однако автошкола продолжила заключение договоров на обучение, а также оказание услуг и прием оплаты от новых учеников. Кроме того, частично выданные учреждением свидетельства о профессии водителя не принял экзаменационный отдел Госавтоинспекции Забайкалья, а прошедших обучение не допустили к экзаменам. Большая же часть свидетельств ученикам не выдана, деньги также никто не вернул.



18 ноября прокуратура направила постановление и материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).